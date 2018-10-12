Членам ТСЖ предложили оплатить долги своих соседей за услуги ЖКХ
Членов товариществ собственников жилья (ТСЖ) могут обязать оплачивать долги своих соседей за коммунальные услуги. С таким предложением выступил Центр стратегических разработок (ЦСР)
Членов товариществ собственников жилья (ТСЖ) могут обязать оплачивать долги своих соседей за коммунальные услуги. С таким предложением выступил Центр стратегических разработок (ЦСР).
В предложении ЦСР по реформе института ТСЖ предлагается ввести так называемый принцип солидарной ответственности собственников жилья за долги своих соседей, сообщает «Лента.ру».
В случае возникновения дефицита средств для оплаты коммунальных услуг или выполненных работ собственники общего имущества в многоквартирном доме обязаны оплатить за счет своих средств образовавшуюся задолженность. После погашения долга члены ТСЖ могут взыскать затраченную сумму уже непосредственно с соседей-должников.
Если собственник жилья не платил за коммунальные услуги более полугода, то обеспечением по долгу станет его квартира.