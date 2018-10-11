Дочка «Роснефти» потратила 52 млн рублей на покупку путевок в Португалию и на Кубу для своих сотрудников
Дочернее предприятие госкомпании «Роснефть» потратила более 50 млн рублей на покупку туров в Португалию и на Кубу. Путевки предназначены для представителей топ-менеджмента «РН-Юганскнефтегаз» и лучших сотрудников компании
Дочернее предприятие госкомпании «Роснефть» потратила более 50 млн рублей на покупку туров в Португалию и на Кубу. Путевки предназначены для представителей топ-менеджмента «РН-Юганскнефтегаз» и лучших сотрудников компании.
Всего «РН-Юганскнефтегаз» закупил 413 путевок на Кубу и в Португалию на общую сумму 52,3 млн рублей. В стоимость тура включен перелет из Москвы до Гаваны и Лиссабона, трансфер из аэропорта и из отеля, проживание в гостинице с трехразовым питанием, страховка, экскурсионное обслуживание, оздоровительные услуги сообщает Telegram-канал «Буровая».
Госконтракт на покупку путевок «дочка» «Роснефти» заключила с туристическими фирмами «Гаванатур Интернешнл» и «Квинта Тур». Контракты были подписаны как с единственными поставщиками услуг.
«Гаванатур Интернешнл» с 2013 года отправляла на отдых на «остров Свободы» сотрудников других дочерних предприятий «Роснефти» - «РН-Пурнефтегаз», «Ванкорнефти», «РН-Информ», «РН-Бурение». Telegram-канал «Буровая» считает, что «Гаванатур Интернешнл» включена в партнерский пакет «Роснефти» и кубинских компаний в рамках совместного освоения месторождения Варадеро с фирмой с Union CubaPetroleo.