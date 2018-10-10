Российские власти снизят НДС на фрукты до 10 процентов
Президент Владимир Путин поддержал инициативу по снижению НДС на фрукты до 10%. Сейчас ставка налога на добавленную стоимость составляет 18%, но в 2019 году она будет повышена до 20%
Фото: Kremlin.ru
Президент Владимир Путин поддержал инициативу по снижению НДС на фрукты до 10%. Сейчас ставка налога на добавленную стоимость составляет 18%, но в 2019 году она будет повышена до 20%.
Снижение НДС до 10% позволит снизить цены на фрукты и сделать их более доступными для населения.
«Были приняты серьезные решения, в частности, вопрос, который ставился неоднократно - это сделать льготный НДС на фрукты, десятипроцентный. Президент поддержал это решение», - сообщил вице-премьер Алексей Гордеев, слова которого приводит ТАСС.
Президент также положительно оценил предложение отменить НДС с субсидий для аграриев.