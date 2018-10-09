Глава Счетной палаты назвал «позором» уровень бедности в России
Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал «позором» нынешний уровень бедности в стране при текущих доходах ВВП. С таким заявлением г-н Кудрин выступил в Совете Федерации 8 октября
Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал «позором» нынешний уровень бедности в стране при текущих доходах ВВП. С таким заявлением г-н Кудрин выступил в Совете Федерации 8 октября.
«Я уже говорил, что такую бедность, как у нас в стране, иметь позорно при таком уровне доходов ВВП на душу населения», - заявил глава Счетной палаты, слова которого приводит ТАСС.
Одновременно с этим Алексей Кудрин положительно оценил «смелый план» властей по снижению числа бедных россиян.
Ранее Алексей Кудрин сообщал, что 13,2% россиян имеют доходы ниже прожиточного минимума.