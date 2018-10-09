Центробанк составил пессимистичный прогноз с ценой на нефть 35 долларов за баррель
Центральный банк России подготовил пессимистичный прогноз на ближайшие три года, который предполагает падение мировых цен на нефть до 35 долларов за баррель и ужесточение антироссийских санкций
Центральный банк России подготовил пессимистичный прогноз на ближайшие три года, который предполагает падение мировых цен на нефть до 35 долларов за баррель и ужесточение антироссийских санкций.
Зампред ЦБ Ксения Юдаева в своем выступлении перед членами Совета Федерации сообщила, что при рисковом сценарии регулятор ожидает ускорение инфляции, прекращение роста ВВП, резкое падение цен на нефть и ужесточение западных санкций против России.
При этом базовый сценарий ЦБ предполагает снижение мировых цен на «черное золото» до 55 долларов за баррель. Что касается санкций, то по прогнозу они сохранятся, но ужесточаться уже не будут.
В настоящее время стоимость барреля нефти на рынке составляет 80 долларов за баррель.