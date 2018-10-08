Россияне могут столкнуться с дефицитом продуктов из-за нового закона Яровой
России грозит дефицит продуктов питания в случае вступления в силу законопроекта, запрещающего запрещает торговым сетям возвращать поставщику товар. Автором законопроекта является депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Яровая
России грозит дефицит продуктов питания в случае вступления в силу законопроекта, запрещающего запрещает торговым сетям возвращать поставщику товар. Автором законопроекта является депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Яровая.
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила в Госдуму письмо с предупреждением о том, что принятие данного законопроекта приведет к острой нехватке продуктов в магазинах, сообщают «Известия».
Законопроект Яровой запрещает торговым сетям возвращать поставщику товар, который не устали продать до истечения срока годности. В АКОРТ сообщили, что без возможности вернуть товар торговые сети будут просто сокращать объем заказов. С учетом того, что сейчас по пятницам ретейлеры заказывают продукты на три дня, при скачке спроса продукты могут распродать, а к воскресенью полки окажутся пустыми.
В письме АКОРТ также говорится, что продукция со сроком годности до 10 дней занимает почти половину торговой площади в супермаркетах.
В Госдуме на письмо представителей торговых сетей с предупреждением о дефиците товаров пока не ответили.