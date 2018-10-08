Региональные сотовые операторы выступили против отмены национального роуминга
Операторы связи направили в правительство письмо, в котором изложили о негативных последствиях отмены тарификации входящих звонков в национальном роуминге
Региональные сотовые операторы выступили категорически против отмены внутрироссийского роуминга. Операторы связи направили в правительство письмо, в котором изложили о негативных последствиях отмены тарификации входящих звонков в национальном роуминге.
Источник «Коммерсанта» сообщил, что в начале октября на закрытом совещании у директора департамента информационных технологий и связи правительства Владислава Федулова представители сотовых операторов «большой четверки», а также региональных «Мотива» и «Таттелекома» выступили против отмены национального роуминга.
Операторы заявили, что отмена платы за входящие звонки в роуминге приведет к убыткам. Операторы не смогут компенсировать потери, так как будут вынуждены платить полную стоимость роуминга партнерам в регионах, где не имеют своих сетей.
В ФАС России заявили, что рассмотрели обращение региональных сотовых операторов и добавили, что отмена национального роуминга «не окажет негативного влияния на деятельность операторов связи и не может быть основание для роста тарифов».