В Минфине опровергли слухи об ограничении хождения доллара в стране
Российское правительство не собирается ограничивать хождение доллара в стране в связи с планами по снижению зависимости от американской валюты. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов
Российское правительство не собирается ограничивать хождение доллара в стране в связи с планами по снижению зависимости от американской валюты. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.
Министр заверил, что власти не собираются переводить долларовые счета в банках в рублевые, поэтому гражданам не стоит «бежать в банки и снимать доллары».
«Что касается хождения доллара, сбережений в долларах — это выбор каждого гражданина», - заявил Силуанов, слова которого приводит ТАСС.
По словам министра финансов, смысл дедолларизации состоит в том, чтобы частично отказаться от использования американской валюты при международных расчетах.