Меню
Экономика
Турецкий вирус шагает по России
Экономика
04 октября 09:10

Камчатские управляющие компании задолжали за свет и тепло 3 млрд рублей

Представитель компании «Камчатскэнерго» сообщил, что по состоянию на 1 сентября 2018 года суммарная задолженность управляющих компаний за свет и отопление составила 2,9 млрд рублей

Фото: pressa41.ru

В Камчатском крае управляющие компании задолжали энергетикам около 3 млрд рублей за потребляемые ресурсы. По данному факту возбуждено 12 уголовных дел.

Представитель компании «Камчатскэнерго» сообщил, что по состоянию на 1 сентября 2018 года суммарная задолженность управляющих компаний за свет и отопление составила 2,9 млрд рублей. Энергетики регулярно направляют компаниям-должникам требования погасить задолженность, однако выбивать долги все равно приходится через суд.

Энергетики направили в следственные органы шесть заявлений в отношении недобросовестных руководителей коммунальных компаний. Общий ущерб от их действий «Камчатскэнерго» оценило в 195 млн рублей, сообщает РИА Новости.

Материалы по теме
На Сахалине глава государственной жилинспекции начислила себе премий на миллион рублей
Власти решили ввести социальную норму потребления электроэнергии
Правительство одобрило повышение тарифов ЖКХ в два этапа
Сейчас на главной
губернаторы
Возвращение блудного приморца
Как говорил бессмертный Виктор Степанович Черномырдин – никогда такого не было и вот опять. Действующий глава региона попросил Президента сменить ему место работы. Президент не заставил себя уговаривать …
Горячие новости
Власти Нидерландов заподозрили четырех россиян в попытке взломать серверы ОЗХО
Власти Нидерландов выслали из страны четырех российских граждан, которые пытались провести кибератаку на серверы Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Горячие новости
Правоохранительные органы начали закрывать уголовные дела о репостах
Российские правоохранительные органы начали закрывать уголовные дела об экстремизме в интернете после того, как президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о смягчении наказания по делам о репостах и лайках
Горячие новости
КС Ингушетии потребовал проведения референдума о передаче территорий республики Чечне
В решении председателя КС Ингушетии Аюпа Гагиева говорится, что депутаты Народного собрания региона не имеют полномочий рассматривать соглашение об установлении границы с Чечней. Ингушские депутаты считают иначе
Горячие новости
Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке «болезни легионеров» в Италии
По данным российского ведомства число заболевших легионеллезом выросло до 450 человек. Наиболее остро ситуация с «болезнью легионеров» обстоит в области Ломбардия
Горячие новости
Сечин переехал в пятиэтажку
Руководитель госкомпании «Роснефть» Игорь Сечин приобрел в Москве квартиру стоимостью 2 млрд рублей. Квартира располагается в клубном доме Crystal House. Сейчас этот дом считается одним из самых дорогих в российской столице
Горячие новости
Президент отправил в отставку губернатора Санкт-Петербурга
Владимир Путин снял с занимаемой должности губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Временно исполняющим обязанности главы северной столицы назначен полномочный представитель президента в Северо-Западном ФО Александр Беглов
Горячие новости
Жителям Ингушетии посоветовали не критиковать решение властей о передаче земли Чечне
Власти республики Ингушетия опубликовали обращение к гражданам с просьбой воздержаться от критики решения руководства передать часть земли соседней Чечне
скандалы
Киселев крымского розлива
Архитектор Владимир Мазурин на страницах крымского издания «Город 24» опубликовал статью под названием «Чародеи оползневого склона». В ней он рассказал о том, как в 2015-2016 годах он руководил реконструкцией виллы в Коктебеле с видом на море и мыс Хамелеон, и стоимостью примерно в 200 миллионов рублей
Авторская колонка
Подождите радоваться
Что именно сегодня внесено в Госдуму под видом смягчения наказания за «экстремизм»? Поправки в статью 282 (резиновое «Возбуждение ненависти») предполагают следующее: если вы один раз лайкнули смешную картинку – то штраф или 15 суток. В этом смысле стало чуть лучше.
Гудков Дмитрий
Горячие новости
«Мы своими руками кололи детям яд»
Министерство здравоохранения Башкирии проводит проверку по факту выдачи просроченных лекарств детям, страдающим сахарным диабетом. Лекарственные препараты выдавали пациентам-диабетикам детской клинической больницы в Уфе
Горячие новости
«Это месть за отказ участвовать в коррупционных схемах»
Сотрудники ФСБ России задержали бывшего руководителя Главного центра инженерно-технического обеспечения и связи​ которого подозревают в мошенничестве с поставками компьютеров для нужд ведомства
Горячие новости
Минстрой предложил мотивировать граждан к сортировке отходов скидкой на вывоз мусора
Андрей Чибис считает, что граждане должны сами сортировать свой мусор, а для получения скидки на вывоз отходов на раздельный сбор мусора должны перейти все жильцы дома
Горячие новости
Прокуратура предложила отменить уголовное наказание за использование «шпионских устройств»
Ведомство Юрия Чайки предложило заменить уголовную ответственность на административную, либо в некоторых случаях ограничиваться лишь изъятием такой техники
Горячие новости
Минобороны предложило увеличить штрафы за неявку призывников в военкомат
В Минобороны также предлагают повысить штраф за неоповещение о смене места жительства и изменении личных данных, отказ от дополнительного медицинского обследования, назначенного военкомом
Горячие новости
Генпрокуратура вынесла главе ФСИН два представления из-за пыток заключенных
Официальный представитель Генпрокуратуры сообщил, что в настоящее время в отношении сотрудников ФСИН возбуждено 20 уголовных дел о превышении должностных полномочий
здравоохранение
Хитрая «математика» Минздрава
Современные специализированные клиники с полным спектром услуг для беременных, рожениц и малышей, которые мы знаем под названием «перинатальные центры», пока не стали панацеей от всех напастей.
Горячие новости
Алексей Навальный намитинговал на уголовное дело
Поскольку Алексей Навальный был трижды приговорен к административному аресту в течение 180 дней, то против него может быть возбуждено уголовное дело по статье 212.1 «Неоднократное нарушение порядка проведения митинга»