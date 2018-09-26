Правительство одобрило повышение тарифов ЖКХ в два этапа
Правительство одобрило предложение о повышении тарифов на услуги ЖКХ. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что кабинет министров утвердил схему «1,7% индексация с начала года и 2,4% с середины года»
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Правительство одобрило предложение о повышении тарифов на услуги ЖКХ в 2019 году в два этапа. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что кабинет министров утвердил схему «1,7% индексация с начала года и 2,4% с середины года».
Повышение тарифов ЖКХ в два этапа связано с ростом ставки НДС с действующих 18% до 20%.
В свою очередь Ассоциация «ЖКХ и городская среда» просила правительство учесть повышение НДС при формировании тарифов на коммунальные услуги. В связи с повышением налога на добавленную стоимость убытки управляющих компаний в 2019 году могут составить 100 млрд рублей, а долги отрасли вырастут до 1,5 трлн рублей, сообщают «Ведомости».