Клиенты Сбербанка потратили во время отдыха за границей более 140 млрд рублей
Специалисты Сбербанка проверили операции по картам, которые физически находились в других странах. Средние безналичные расходы составили 67 тысяч рублей за одну поездку, а всего россияне потратили за границей 141,2 млрд рублей. Примерно половина оставшейся суммы ушла на оплату проживания
Сбербанк провел исследование с целью узнать, как клиенты банка тратили свои деньги во время поездок за границу. Больше всего россияне тратили на проживание, покупку одежды и на еду.
Специалисты Сбербанка проверили операции по картам, которые физически находились в других странах. Средние безналичные расходы составили 67 тысяч рублей за одну поездку, а всего россияне потратили за границей 141,2 млрд рублей. Примерно половина оставшейся суммы ушла на оплату проживания.
Расходы на покупку одежды составили 14,3% от потраченных 141,2 млрд рублей. В заграничных супермаркетах российские туристы оставили 6,2%, а в ресторанах потратили 5,8%. Траты на покупку ювелирных изделий составили 2,04%, покупки в магазинах беспошлинной торговли duty-free - 2,03%, на медицинские услуги было потрачено 1,54%, а на оплату бензина - 1,96%, сообщает РБК.
Больше всего денег российскими гражданами было потрачено в Турции, Италии и Испании. Самыми главными транжирами стали туристы из Москвы и Петербурга.
Сбербанк также выяснил, какая покупка стала самой дорогой. Так, самую крупную сумму единоразово провел по карте турист, отдыхавший на Гавайях. В местном торговом центре он потратил 7,3 млн рублей.
Еще один россиянин заплатил в одном из ресторанов Франции 3,1 млн рублей, а его соотечественник потратил на фастфуд в Монако 895 тысяч рублей. Другой турист потратил в казино Монако 33,3 млн рублей.