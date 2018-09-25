В России с Нового года одежда и обувь подорожает на 10-20 процентов
В России с начала 2019 года цены на одежду и обувь вырастут на 10-20% из-за падения рубля и повышения НДС с 18 о 20 процентов. В премиальном сегменте цены вырастут на 10-20%, а в бюджетном – на 5-10%
В России с начала 2019 года цены на одежду и обувь вырастут на 10-20% из-за падения рубля и повышения НДС с 18 о 20 процентов. В премиальном сегменте цены вырастут на 10-20%, а в бюджетном – на 5-10%.
Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс сообщила РБК, что в отличие от продуктов питания цены на одежду и обувь растут с некоторой отсрочкой, поэтому в конце лета – начале осени цены из-за падения курса рубля на поднимались. Однако уже с нового года следует ожидать повышения цен в этом сегменте.
Контракты на поставки одежды и обуви заключают в евро, а товар продают в рублях. Это приводит к тому, что при падении курса рубля стоимость товаров неизбежно повышается.
Еще одна причина грядущего подорожания одежды и обуви – повышение НДС с нынешних 18% до 20%. Новая ставка начнет действовать с 1 января 2019 года.