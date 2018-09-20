Топить некому – все ушли на фронт
Постепенная передача Министерством обороны в муниципальную собственность военных городков ставит их жителей в положение изгоев. Особенно это заметно с наступлением зимы, к которой готовить объекты у ведомства Шойгу нет желания, а у гражданских властей нет денег
Президент Владимир Путин не раз выражал обеспокоенность проблемными гарнизонами, которые руководство Минобороны до сих пор держит в своей собственности, не вкладывая туда ни копейки. «До последней секунды держат и держат, а потом бросят и все разваливается…», – говорил глава государства.
Губернаторов же регионов беспокоит другое – городки, передаваемые в муниципальную собственность, не готовы к зиме. Несмотря на красивые отчеты Минобороны, местные власти боятся, что как и в прежние годы, при наступлении холодов, проявятся старые проблемы с отоплением гарнизонов.
Зима новая – проблемы прежние
Дошло до того, что муниципалы вынуждены контролировать подготовку военных объектов к зиме – ибо, даже невооруженным взглядом видно, что и этой зимой тысячи людей могут остаться без отопления.
Главная головная боль чиновников – хоть как-то подключить людей к теплу. Потому что, все предельно ясно еще с прошлых сезонов – износ коммунальных сетей близок к критическому, а военные даже не скрывают того, что ремонтировать ничего не собираются.
И не только не собираются – но и во многих регионах, отставая от графика при подготовке к зиме, как сказал замглавы администрации Сергиево-Посадского района Михаил Бутеров, даже просто на контакт с местными администрациями коммунальщики из военной структуры «ЦЖКУ» не идут.
Руководители подразделений управляющих компаний, подведомственных военному ведомству, банально игнорируют подачу нужной документации о проведении работ на теплообъектах в срок.
И это центр страны. Что же творится в регионах, далеких от Москвы и Подмосковья?
Например, в городке Заозерске Мурманской области военные не провели вовремя аукцион по ремонту сетей теплоснабжения – и теперь, когда уже надо вовсю готовить подключение, местный госпиталь и почти два десятка многоэтажек могут вообще остаться без тепла.
Тот же самый бардак и в военном городке в Пушкине Ленинградской области. В местной котельной аварии случаются по несколько раз каждый год – но денег на ремонт не выделялось. Нет финансирования и в этом году.
При этом в «ЦЖКУ» считают, что объект исправен и, ремонтировать там ничего не надо. Позиция военных понятна всем – котельную вот-вот передадут городу, потому вкладываться в нее охоты нет. Только это «вот-вот» тянется не один год – и когда будет поставлена точка, даже близко не известно. А ведь люди регулярно оплачивают счета за тепло…
Между тем, представители «Центрального жилищно-коммунального управления» бахвалятся – к сроку будут готовы 12 тыс. объектов, а на данный момент готовность к зиме военных городков составляет 95%.
Начальник филиала ФГБУ «ЦЖКУ» по ЦВО Александр Лялин в своем хвастовстве уходит от темы, рассказывая о колоссальных запасах угля для котельных, при этом скромно умалчивая о их состоянии.
А они во многих регионах центрального военного округа, как говорят жители, «трещат по швам». Как пример – Самарская область, где люди куда только не жаловались, рассказывая, что заниматься ими никто не хочет – хотя «везде течет, все протекает, окна не закрываются, в душе холод собачий».
А еще эти набившие оскомину долги военных коммунальщиков из-за которых, к примеру, в городе Вольске той же Саратовской области, три, в общем-то почти готовые к зиме котельные, могут встать. Выходит, к зиме военные запаслись лишь углем, забыв решить две другие проблемы – ремонт аварийных котельных и избавиться по коммунальным долгам.
И подобное – не только в ЦВО. В военном поселке Чистые Ключи в Иркутской области, где до военных так и не смогли достучаться в связи с разрушающейся котельной, муниципальные власти пошли на крайние меры – решили за свой счет заменить радиаторы в квартирах, которые обслуживает эта котельная, и застеклить почти безоконные подъезды.
Думаете – непозволительная роскошь и расточительность? Отнюдь. Есть большой риск того, что все еще находящаяся на балансе Минобороны котельная так и не заработает. Или «заглохнет» посреди зимы. Тогда у людей, быть может, хоть современные батареи в квартирах не полопаются, да и в подъездах дуть меньше будет.
Вообще, коммунальщики военного ведомства не первый год возглавляют рейтинг злостных должников ЖКХ. По некоторым данным, общая задолженность на сегодня – порядка 29 млрд. руб. Что удивительно, в Минобороны о долге знают, долг признают и… все. О том, как и когда он будет погашаться, никто даже не заикается.
Одно лишь правительство время от времени поднимает эту тему, предлагая военным по долгам рассчитаться и впредь их не допускать. Но делается это как-то боязливо. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать – когда ведомство Шойгу прижмут с долгами, за деньгами он придет в это же самое правительство. И в силу значимости Минобороны для страны придется дать.
В общем-то, все выше сказанное мы уже наблюдали и в прошлом году. Те же бравурные рапорты военных, те же проблемы на местах.
В Мурманской области без внимания Минобороны остались объекты в Александровске, Оленегорске. В Приморском, Забайкальском и Хабаровском краях, где представители МО заранее озвучивали готовность к зиме привычные 95%, котельные «вылетали» одна за другой, а многие начали сезон с опозданием.
Та же беда наблюдалась и в центральных районах России. «У нас 17 военных городков, где проживает около 200 тысяч человек. К серьезным работам там по подготовке к зиме еще не приступали. На части объектов нет даже персонала…», – сообщал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин уже после того, как военные отчитались о 80-процентной готовности своих объектов к зиме в подмосковном регионе.
И тем же клином, который никто не собирался вышибать, стояла огромная задолженность Минобороны за тепловую энергию, которая по Подмосковью составляла на тот момент 7,38 млрд рублей.
В военную прокуратуру неоднократно жаловались на беспредел со стороны коммунальщиков Минобороны – но, как мы видим уже по этому сезону, воз и ныне там.
Долги наши тяжкие
В общем, если посмотреть на военные учения или танковый биатлон, который часто крутят по телеку, можно понять – в российских танковых частях полный порядок. Почему же тогда в коммунальном хозяйстве Министерства обороны царит полнейшая анархия?
К председателю Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорю Шпектору, пачками приходят жалобы, вернее крики о помощи, о ситуации на объектах, подведомственных военным. Люди замерзают в неотапливаемых квартирах, десятилетиями живут в разрушающихся домах, все еще надеясь, что ответственные за этот «комфорт» придут и что то отремонтируют.
«ЖКХ МО плохо эксплуатируют находящийся на его балансе жилищный фонд», – считает Игорь Шпектор, утверждая, что многие объекты давно выработали свой ресурс, огромное количество котельных просто не пригодны к работе, а жилым домам не выдают паспорта готовности к зиме. При этом, как говорит господин Шпектор, даже неоднократные обращения в военную прокуратуру чаще всего просто бесполезны.
По мнению депутата Госдумы Николая Николаева, одна из проблем нынешней вакханалии в военном ЖКХ состоит в том, что в свое время недоработали законодательство. Проект, облегчающий процесс передачи объектов и земель от МО местной власти, приняли в далеком 2012-м. С тех пор в этой сфере конь не валялся.
Сейчас законодательный процесс вроде как зашевелился – к закону 2012 года готовятся поправки. Но когда их внесут и как все изменится с их появлением, разве что господу Богу известно.
А пока клубок проблем только растет, жителям городков жить все сложней и сложней. Минобороны де-юре еще их курирует – но уже давно от всех отвернулось. Чиновники вроде и беспокоятся о замерзающих жителях – но рычагов что-то изменить не имеют.
Например, в открытом письме президенту страны жители военного городка Наро-Фоминск-11 жалуются, что их населенный пункт до настоящего времени не включен в территории, прилегающие к населённым пунктам муниципальных образований Боровского района Калужской области, и объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда Министерством обороны Российской Федерации не переданы в муниципальную собственность, в связи с чем органы местного самоуправления не вправе исполнять свои полномочия, от которых военные отказались уже давно.
Более того, по данным Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии (РОСРЕЕСТР) от 9 августа 2018г. за № 19-03119/18, город Наро-Фоминск-11, посёлок Наро-Фоминск-11, Боровск-1, город Боровск посёлок Митяево, город Боровск деревня Митяево, Серпухов-15, Сергиев Посад-15, перестав быть гарнизонами, в Госкаталоге как самостоятельные населенные пункты вообще не зарегистрированы.
С 2002г. органом военного управления и властями Московской и Калужской областей не решались вопросы административно-территориальной принадлежности населенного пункта, его жителей и правового статуса. И это привело к возникновению множества «острых» социально-бытовых и общественно-политических проблем, существенно влияющих на качество жизни людей и нормальную жизнедеятельность населённого пункта и войск, которые никем не разрешаются, по причине явно затянувшейся безвозмездной передачи военного недвижимого имущества Наро-Фоминск-11/ Боровск-1 из федеральной собственности в муниципальную.
Этих проблем на самом деле вагон и тележка. Но в преддверии зимы жителей, например, Наро-Фоминска-11 волнует состояние котельной и вообще всей отопительной системы городка, которой требуется капитальный ремонт, из-за отсутствия которого люди уже не раз оставались без воды и тепла. Но кто будет этим заниматься, если того же Наро-Фоминска-11 вроде как и в природе не существует?
Поэтому по факту многоквартирные дома здесь к отопительному сезону не готовятся. Правда, при этом ОП «Западное» ООО «ГУЖФ», на балансе которого находятся многоэтажки, ранее начисляло денежные средства за содержание и текущий ремонт общего имущества помещения в платежки жильцов. А когда граждане пытались подавать на «Западное» в суд, им давали отворот-поворот по причине того, что юридический статус у городка не определен.
Абсолютно те же проблемы и у жителей других вышеперечисленных городков «без юридического статуса». Например, в Серпухове-15 муниципальные калужские власти потихоньку принимают дома на баланс – но когда это произойдет полностью, никто не знает. А зима уже близко. Более того, котельная по-прежнему числится за военными и оплату за тепло, воду и т.д. жители исправно вносят на счет управляющей компании от Минобороны.
Тем не менее, год из года здесь топление к зимнему сезону включается с большим трудом – то случаются очередные прорывы труб, то встанет котел. А котельную, построенную еще в семидесятые, ремонтировать так никто и не собирается. Исправно в Серпухове-15, да и не только в нем, приходят лишь платежки для оплаты услуг ЖКХ.
Где заканчивается Родина?
Сегодня наша армия в фаворе – бюджеты колоссальные и постоянно растут, первые лица государства постоянно напоминают о том, что военные – это элита общества. Это когда по телевизору и на параде.
А в быту немалая часть военных и членов их семей – это люди второго сорта. Хотя разве не влияет на обороноспособность страны те факты, когда офицер думает не о службе, а о комнате в общаге с дырявой крышей? Когда офицерским женам надоедает играть в декабристок и они забирают детей и уезжают? Или когда распадаются семьи?
Ситуация все больше приближается к критической черте – и избежать полного коллапса можно лишь, для начала, погасив все долги по коммуналке. Сейчас говорят, что генералы из Минобороны готовят по этому вопросу свои предложения. Но эксперты опасаются, что все они сведутся к одному: дайте денег.
Это в плане обороноспособности страны Минобороны вроде как на высоте (если закрыть глаза на многочисленные факты хищений бюджетных денег, проваленных стратегических проектов, «левых» конкурсов и т.д.). А вот в плане хозяйствования у военного ведомства полная, простите, «ж…па». Да сами посудите – даже при желании, как всей этой огромной структурой можно управлять, если в министерстве нет даже отдельного департамента ЖКХ?
Как говорил слесарь-сантехник в старом анекдоте: нужно менять не трубы, а всю систему. К коммунальному хозяйству Министерство обороны это относится сполна. Военные защищают свою страну, но сами они зачастую беззащитны от нерадивости и безразличия своих начальников, которые никак не могут, да и не хотят, наладить быт своих подчиненных и их семей.
Возможно, большим начальникам с золотыми погонами и лампасами нужно вплотную заняться своими прямым делом – Родину защищать, а вопросами ЖКХ пусть занимаются гражданские профессионалы.
Не факт, что у них сразу все получится – но никто и не говорил, что будет легко. Зато есть шанс, что они будут работать, а не с прищуром наблюдать, как люди утепляют ватой старые окна, боясь, что котельная в эту зиму опять не заработает.
Но министерству обороны с этим возиться недосуг – перед ним более глобальные задачи стоят, которые тоже денег немалых просят. Например, актуальный контракт с казанским авиазаводом на поставку 10 стратегических бомбардировщиков Ту-160М обойдется ведомству в сумму 160 млрд руб. Только кто на них летать будет, на этих бомбардировщиках – офицер, живущий в ползущей по швам пятиэтажке с лопнувшими от холода батареями, маленькие дети которого спят одетыми под тремя одеялами? Какую цель он увидит, сидя за штурвалом дорогого самолета, когда перед глазами куча собственных проблем, которые кроме него никому не интересны? Ни его командирам, ни его… Родине.