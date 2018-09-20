Дмитрий Медведев предупредил о наступлении тяжелых времен для России
Премьер-министр России в ходе заседания правительства предупредил о наступлении непростых лет для экономики страны, которые обусловлены западными санкциями, торговыми войнами и протекционизмом
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства предупредил о наступлении непростых лет для экономики страны. Сложные времена обусловлены западными санкциями, торговыми войнами и протекционизмом.
Трудные времена, по мнению Дмитрия Медведева, продлятся 6 лет. «Мы должны учитывать ситуацию на сырьевых и финансовых рынках, а также не в меньшей степени возможное расширение торговых войн и усиление протекционизма и санкционного давления», - заявил глава правительства, слова которого приводит РИА Новости.
Медведев отметил, что властям необходимо проводить такую экономическую политику, которая позволит стране уверенно развиваться даже в таких «не вполне благоприятных условиях».