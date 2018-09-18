Европейский Центробанк показал широкой публике новые купюры по 100 и 200 евро
Центральный банк Европы презентовал новые банкноты номиналом 100 и 200 евро. В оборот купюры поступят 28 мая 2019 года. Старые евро останутся в обращении. От старых новые купюры отличаются более крупными и четкими цифрами, а также более высокой степенью защиты
Центральный банк Европы презентовал новые банкноты номиналом 100 и 200 евро. В оборот купюры поступят 28 мая 2019 года. Старые евро останутся в обращении.
От старых новые купюры отличаются более крупными и четкими цифрами, а также более высокой степенью защиты.
На новых купюрах используются рельефные и меняющие цвет надписи изображения, голограмма и водяной знак с портретами финикийской царевны Европы, сообщает «КоммерсантЪ».
Представитель европейского Центробанка Ив Мерш сообщил, что новые купюры создавались таким образом, чтобы осложнить жизнь фальшивомонетчикам. Он пояснил, что гражданам станет проще проверить подлинность купюры, а злоумышленникам, напротив, станет сложнее их подделать.