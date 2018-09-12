Авиакомпании с 12 сентября повысят цены на билеты из-за роста курса евро
Авиакомпании повысят цены на билеты по международным направлениям в связи со сменой курса евро в IATA, на который ориентируются перевозчики. Курс евро будет установлен на уровне 81 рубля
Авиакомпании с 12 сентября повысят цены на билеты по международным направлениям в связи со сменой курса евро в IATA, на который ориентируются перевозчики. Курс евро будет установлен на уровне 81 рубля.
Со среды курс евро, по которому рассчитываются цены на авиабилеты, поднимется на 2% и составит 81 рубль. Внутренний курс доллара вырастет с 68 до 70 рублей, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.
Международная ассоциация воздушного транспорта IATA меняет курс евро один раз в неделю по вторникам, а новые цены на билеты пассажиры видят уже в среду.