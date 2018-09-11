На Камчатке излишки рекордного улова выбрасывают на свалки, чтобы не снижать цену на рыбу
В Камчатском крае обнаружили свалку из нескольких тонн выловленного лосося. «Свалку деликатесов» нашли на трассе Петропавловск-Камчатский - поселок Октябрьский
В Камчатском крае обнаружили свалку из нескольких тонн выловленного лосося. «Свалку деликатесов» нашли на трассе Петропавловск-Камчатский - поселок Октябрьский. Местные жители считают, что рыбу выбрасывают из-за нежелания снижать на нее цену в связи с рекордным уловом.
Выброшенную вдоль дороги рыбу местные жители собирать не рискуют из-за риска попасть под уголовную ответственность, зато за уловом приходят медведи, которые буквально оккупировали лесополосы, сообщает ИА Regnum.
Участники рыбного рынка говорят, что в этом году сложился самый удачный рыболовный сезон за последние 110 лет. Рыбаки добывают до 15 тысяч тонн тихоокеанского лосося в сутки. Рекордный улов должен был привести к снижению цен на лосось, однако рыболовные компании этого делать не хотят, поэтому просто решили избавляться от «лишней» рыбы.
Главный редактор газеты «Камчатское время» Евгений Сиваев считает, что рыбу выбрасывают из-за нехватки мощностей для переработки. «Вылов колоссальный в этом году. Заводы не справляются с переработкой либо берут только икру, остальное выбрасывают», - отметил журналист.