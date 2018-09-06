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Экономика
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Экономика
06 сентября 17:19

Реализацию «майских указов» президента профинансируют из федерального бюджета

​Исполнение «майских указов» президента Владимира Путина от 2018 года будет профинансировано из средств федерального бюджета на 95%. Остальные деньги на борьбу с бедностью должны добавить региональные власти

Исполнение «майских указов» президента Владимира Путина от 2018 года будет профинансировано из средств федерального бюджета на 95%. Остальные деньги на борьбу с бедностью  должны добавить региональные власти.

Замглавы Министерства финансов Леонид Горнин в своем выступлении на Московском финансовом форуме уточнил, что в регионах-реципиентах уровень федерального финансирования исполнения «майских указов» может составлять 95-99%, а в регионах-донорах – 90-95%.

Реализация указов президента оценивается примерно в 25 трлн рублей на следующие шесть лет, сообщают «Ведомости».

Согласно «майским указам» главы государства от 2018 года, Российская Федерация к 2024 году должна попасть в пятерку крупнейших экономик мира, снизить уровень бедности в два раза, увеличить продолжительность жизни до 78 лет, улучшить качество медицины и образования и т.д.

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