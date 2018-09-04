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Экономика
04 сентября 10:19

Ростуризм исключил «Натали турс» из федерального реестра туроператоров

​Ростуризм исключил из федерального реестра туроператоров три юридических лица, работавших под брендом «Натали Турс». Накануне вступил в силу закон, который разрешает ведомству самостоятельно исключать туроператоров из федерального реестра

Фото: Интерфакс

Ростуризм исключил из федерального реестра туроператоров три юридических лица, работавших под брендом «Натали Турс». Накануне вступил в силу закон, который разрешает ведомству самостоятельно исключать туроператоров из федерального реестра, чтобы клиенты могли обратиться за страховыми выплатами.

Из федерального реестра исключены фирмы  «Панорама Тур», «Агентство путешествий „Натали“» и «Туроператор „Натали Турс“». Причиной исключения из реестра в Росреестре назвали «аннулирование всех заказов/туристских услуг».

Напомним, что «Натали турс» еще в июле отменил свои чартерные рейсы и аннулировал все ранее подтвержденные туры. При этом компания не торопилась объявлять о приостановке своей деятельности, из-за чего страховые компании отказывали в выплатах туристам, оставшимся без отпуска.

Согласно последним данным, от действий компании «Натали турс» пострадали более 30 тысяч туристов.

Представитель компании «Ингосстрах» сообщил агентству ТАСС, что клиенты «Натали турс» могут подавать заявления на получение страховой выплаты. В течение 30 дней будет сформирован реестр пострадавших и определена сумма выплат.

Размер финансового обеспечения «Панорама Тур» и ООО «Агентство путешествий ‚Натали‘» составляет 50 млн рублей, а компании «Туроператор ‚Натали Турс‘» — 500 000 рублей. Эксперты отмечают, что этих денег не хватит для выплаты компенсации всем пострадавшим.

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