В российские банкоматы вбросили миллионы фальшивых пятитысячных купюр
Мошенники произвели массовый вброс в банкоматы фальшивых купюр номиналом в 5 тысяч рублей. Об этом сообщил крупнейший производитель банкоматов NCR. Убытки банков оцениваются в миллионы рублей
Мошенники произвели массовый вброс в банкоматы фальшивых купюр номиналом в 5 тысяч рублей. Об этом сообщил крупнейший производитель банкоматов NCR. Убытки банков оцениваются в миллионы рублей.
Эксперты NCR отметили, что фальшивые пятитысячные купюры были вброшены в старые банкоматы, которые не оборудованы современными устройствами для проверки подлинности банкнот, сообщают «Ведомости».
Поскольку уже сейчас убытки каждого из банков из-за действий мошенников оцениваются в несколько миллионов рублей, кредитно-финансовые организации решили отказаться от приема крупных купюр.
Эксперты отмечают, что установить личности мошенников будет довольно проблематично, так как фальшивые купюры перемешаны в кассете с настоящими. Сотрудникам банков придется проверить все записи с камер наружного наблюдения.
В крупных российских банках заявили, что доля устаревших и уязвимых банкоматов в их сетях составляет от 0,5 до 5%.