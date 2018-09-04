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Экономика
Король мусорных контрактов
Экономика
04 сентября 09:13

В российские банкоматы вбросили миллионы фальшивых пятитысячных купюр

Мошенники произвели массовый вброс в банкоматы фальшивых купюр номиналом в 5 тысяч рублей. Об этом сообщил крупнейший производитель банкоматов NCR. Убытки банков оцениваются в миллионы рублей

Мошенники произвели массовый вброс в банкоматы фальшивых купюр номиналом в 5 тысяч рублей. Об этом сообщил крупнейший производитель банкоматов NCR. Убытки банков оцениваются в миллионы рублей.

Эксперты NCR отметили, что фальшивые пятитысячные купюры были вброшены в старые банкоматы, которые не оборудованы современными устройствами для проверки подлинности банкнот, сообщают «Ведомости».

Поскольку уже сейчас убытки каждого из банков из-за действий мошенников оцениваются в несколько миллионов рублей, кредитно-финансовые организации решили отказаться от приема крупных купюр.

Эксперты отмечают, что установить личности мошенников будет довольно проблематично, так как фальшивые купюры перемешаны в кассете с настоящими. Сотрудникам банков придется проверить все записи с камер наружного наблюдения.

В крупных российских банках заявили, что доля устаревших и уязвимых банкоматов в их сетях составляет от 0,5 до 5%.

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