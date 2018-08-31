Пенсионный фонд отказался продавать свои дворцы ради повышения размера пенсий
Пенсионный фонд России отказался выставить на продажу свои офисы, хотя данную инициативу поддержал президент Владимир Путин. В ПФР заявили, что продажа зданий «даже не обсуждается»
Пенсионный фонд России отказался выставить на продажу свои офисы, хотя данную инициативу поддержал президент Владимир Путин. В ПФР заявили, что продажа зданий «даже не обсуждается», а саму идею в ведомстве назвали нерациональной.
В заявлении ПФР говорится, что здания являются государственной собственностью и были переданы фонду Росимуществом в оперативное управление. «Во-вторых, президент России Владимир Путин в своем выступлении привел вариант продажи части госсобственности ПФР как пример абсурдных, нерациональных идей, предлагаемых в качестве альтернативы изменений пенсионного возраста», - заявили в Пенсионном фонде.
Отметим, что представители оппозиции неоднократно предлагали упразднить Пенсионный фонд, как неэффективную организацию, а здания ведомства, которые больше похожи на дворцы, продать.
На фоне обсуждения пенсионной реформы и повышения пенсионного возраста на 5 лет о продаже дворцов ПФР заговорили уже и представители власти. Накануне президент Владимир Путин в своем телеобращении к гражданам по поводу пенсионной реформы предложил продать все здания ПФР в стране. «Конечно, согласен, они слишком размахнулись со своими апартаментами. Людей это раздражает. И я это также поддерживаю», - заявил глава государства.
Экономисты подсчитали, что только продажа одного здания ПФР в Оренбурге позволила бы целый год платить местным пенсионерам на тысячу рублей больше. Стоимость всех офисов ПФР эксперты оценили в миллиард долларов, сообщает Ura.ru.
Отметим, что на содержание Пенсионного фонда государство ежегодно тратит миллионы бюджетных рублей. В 2018 году такие расходы составят 120 млн рублей. Один сотрудник ПФР обходится налогоплательщикам в 76 500 рублей в месяц. При этом средняя пенсия в стране равна 14 137 рублям.
Руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов отметил, что в условиях нехватки денег на повышение пенсий «негоже платить себе большие бонусы и держать лишнюю недвижимость».
Политолог Аббас Галлямов считает, что продажа дворцов ПФР с учетом планов повысить пенсионный возраст пошла бы на пользу имиджу руководств страны. Сейчас ситуация с пенсионной реформой выглядит так, как будто власти пытаются решить проблемы за счет простых граждан. «Властям же надо продемонстрировать, что они находятся с людьми по одну сторону баррикады. Надо показать, что власть сама затягивает пояса, а не только предлагает сделать это другим», - отметил политолог.
Экономист Дмитрий Милин подсчитал, что продажа дворцов ПФР, сокращение числа сотрудников ведомства и ликвидация схемы по перегону денег с бюджетных счетов на счета фонда позволит увеличить пенсии примерно на 13-14%.