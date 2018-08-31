ФАС сообщила об участии главы Челябинской области в сговоре при заключении госконтрактов
Федеральная антимонопольная служба возбудила административное дело по факту нарушений при заключении госконтрактов на ремонт дорог в Челябинской области
Федеральная антимонопольная служба возбудила административное дело по факту нарушений при заключении госконтрактов на ремонт дорог в Челябинской области. По версии ведомства, одним из участников сговора был губернатор региона Борис Дубровский.
Дело по факту нарушения антимонопольного законодательства при распределении контрактов ФАС возбудила в отношении губернатора Челябинской области, Министерства дорожного строительства и транспорта региона и АО «Южуралмост».
Нарушения были выявлены в 29 тендерах на общую сумму 8 млрд рублей. Все эти конкурсы выиграла компания «Южуралмост».
В ФАС пояснили, что при проведении тендеров лоты укрупнялись с целью ограничения конкуренции. Заявки компаний-конкурентов «Южуралмоста» под различными предлогами незаконно отклонялись, сообщает РБК.
В пресс-службе губернатора Челябинской области обвинения антимонопольщиков назвали необоснованными. В администрации заявили, что при проведении торгов важнее «качественное удовлетворение потребностей заказчика (государства)», а не обеспечение доступа к закупке большого количества участников.