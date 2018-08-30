Смягчение пенсионной реформы обойдется в 500 млрд рублей
Смягчение параметров пенсионной реформы, о котором накануне говорил в обращении к народу президент Владимир Путин, обойдется бюджету в 500 млрд рублей
Смягчение параметров пенсионной реформы, о котором накануне говорил в обращении к народу президент Владимир Путин, обойдется бюджету в 500 млрд рублей. Об этом сообщил глава Министерства финансов Антон Силуанов.
Антон Силуанов рассказал «Интерфаксу», что предложения Владимира Путина по смягчению параметров пенсионной реформы потребуют указанной суммы в течение 6 лет. Средства планируется изыскать из Пенсионного фонда.
Напомним, Владимир Путин в обращении к россиянам предложил повысить пенсионный возраст для женщин не до 63 лет, как предлагает правительство, а до 60 лет. Для мужчин новый возраст выхода на пенсию остается прежним - 65 лет.
Президент предложил также ввести категорию граждан предпенсионного возраста и повысить для них пособие по безработице с действующих 4,9 тысячи рублей до 11 тысяч рублей.