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Экономика
30 августа 00:16

Смягчение пенсионной реформы обойдется в 500 млрд рублей

Смягчение параметров пенсионной реформы, о котором накануне говорил в обращении к народу президент Владимир Путин, обойдется бюджету в 500 млрд рублей

Смягчение параметров пенсионной реформы, о котором накануне говорил в обращении к народу президент Владимир Путин, обойдется бюджету в 500 млрд рублей. Об этом сообщил глава Министерства финансов Антон Силуанов.

Антон Силуанов рассказал  «Интерфаксу», что предложения Владимира Путина по смягчению параметров пенсионной реформы потребуют указанной суммы в течение 6 лет. Средства планируется изыскать из Пенсионного фонда.

Напомним, Владимир Путин в обращении к россиянам предложил повысить пенсионный возраст для женщин не до 63 лет, как предлагает правительство, а до 60 лет. Для мужчин новый возраст выхода на пенсию остается прежним - 65 лет.

Президент предложил также ввести категорию граждан предпенсионного возраста и повысить для них пособие по безработице с действующих 4,9 тысячи рублей до 11 тысяч рублей.

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