Президент пообещал гражданам пенсию в 20 тысяч рублей после повышения пенсионного возраста
Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам по поводу пенсионной реформы, ключевым моментом которой станет повышение пенсионного возраста
Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам по поводу пенсионной реформы, ключевым моментом которой станет повышение пенсионного возраста.
Как и предполагалось ранее, глава государства предложил смягчить параметры пенсионной реформы в части снижения возраста выхода на пенсию для женщин с 63 лет до 60 лет. Для мужчин планируемый возраст выхода на пенсию остается на прежнем уровне - 65 лет.
Президент также предложил ввести социальную категорию «граждане предпенсионного возраста», в которую будут попадать женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет (действующий возраст выхода на пенсию).
Владимир Путин считает необходимым сократить на три года стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию: для женщин - до 37 лет, для мужчин - до 42 лет. Многодетные матери также смогут досрочно выходить на пенсию. Например, женщины с тремя детьми может уйти на пенсию на три года раньше, а мать пятерых детей - уже на пять лет раньше.
В своем обращении глава государства также предложил с 2019 года увеличить размер пособия по безработице для лиц предпенсионного возраста с 4 тысяч 900 рублей до 11 тысяч 280 рублей.
Размер пенсий в результате проведения пенсионной реформы, по словам Владимира Путина, вырастет до 20 тысяч рублей к 2024 году. В среднем пенсии будут увеличиваться на одну тысячу в год.
Озвученные президентом предложения будут внесены в законопроект о повышении пенсионного возраста, который уже был принят Госдумой в первом чтении.