Алексей Навальный рассказал о госконтрактах для близкой к Дмитрию Медведеву фирмы
Борцы с коррупцией считают, что премьеру или его близким людям принадлежит предприятие, которое по госконтрактам поставляет продукты для нужд «Росгвардии»
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал очередное расследование о главе правительства Дмитрие Медведеве. Борцы с коррупцией считают, что премьеру или его близким людям принадлежит предприятие, которое по госконтрактам поставляет продукты для нужд «Росгвардии».
В расследовании сообщается, что до 2017 года поставкой продуктов для «Росгвардии» занимались разные компании, а с конца того же года по распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева «для внутреннего пользования» закупкой и организацией питания сотрудников «Росгвардии» стала заниматься компания из Крыма «Мясокомбинат «Дружба народов». По данным ФБК, этот подрядчик поставляет продукты для сотрудников силового ведомства по завышенным ценам.
«Вот результат моего эксперимента. В «Пятерочке» — дешевле. Лук. Цена за килограмм в «Пятерчке» — 26 рублей, Росгвардия закупает по 37; Масло. В «Пятерочке» по 381 рубль за кг, Росгвардия покупает за 470; Картофель. В «Пятерочке» по 24 рубля, Росгвардия закупает по 31; Капуста. В «Пятерочке» — 14 рублей, Росгвардия закупает по 46; Яблочный сок. «Пятерочка» — 76, Росгвардия — 87», - рассказал Алексей Навальный в своем блоге.
В 2018 года мясокомбинат «Дружба народов» получил госконтракты на 2 млрд рублей.
По данным Навального, собственником мясокомбината ранее был украинский бизнесмен Юрий Косюк, но затем компании у него «изъяли». Сейчас комбинат принадлежит «определенным структурам, близким к руководству Российской Федерации». Об этом заявил бывший владелец компании. «Будем считать, что это был отъем», - добавил г-н Косюк.
После смены собственника мясокомбинат получил от Россельхозбанка несколько кредитов. Навальный уточняет, что займы были выданы на невыгодных для госбанка условиях.
Согласно расследованию, среди новых собственников компании числится выпускник юридического факультета СпбГУ Борис Кантемиров, который ранее служил в Центральном архиве внутренних войск МВД. Г-н Кантемиров владеет земельным участком по-соседству с резиденцией главы правительства в подмосковном Маслово.
«Понятно, что Кантемиров кого-то фронтует. Мы попытались разобраться кого, и сами видите — Медведев торчит отовсюду. Поэтому отложим в сторону Догмы и пишем как есть. У нас сложилось впечатление, что бенефициаром этой схемы с замыканием всего продовольствия Росгвардии на мясокомбинат «Дружба Народов» является либо сам Медведев, либо люди из его ближайшего окружения», - заключил Навальный.
«ФБК официально обращается к Счетной Палате и @Aleksei_Kudrin. Много раз заявлено, что теперь "СП будет заниматься борьбой с коррупцией". Мы требуем проверить закупки продовольствия для Росгвардии и выяснить кто украл миллиарды», - написал оппозиционер в своем Twitter.