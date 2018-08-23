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23 августа 11:31

Владимир Путин готовится объявить о смягчении параметров пенсионной реформы

Президент Владимир Путин в ближайшее время может объявить о смягчении пенсионной реформы. Под смягчением имеется в виду повышение пенсионного для женщин не до 63 лет, а до 60

Фото: goputin.ru

Президент Владимир Путин в ближайшее время может объявить о смягчении пенсионной реформы, которая вызвала народное недовольство. Под смягчением имеется в виду повышение пенсионного для женщин не до 63 лет, а до 60.

Telegram-канал издания «Проект» сообщает, что «неожиданное» заявление о смягчении пенсионной реформы Владимир Путин сделает на следующей неделе.

Так, глава государства предложит повысить пенсионный возраст для женщин не до 63 лет, а до 60 лет (с нынешних 55 лет). Еще одна инициатива президента касается продления срока переходного периода. Правительство предлагает постепенно повышать пенсионный возраст до 2014 года.

Кроме того, президент объявил о сохранении возраста получения льгот, то есть они будут сохранены для пожилых людей по достижению ими нынешнего пенсионного возраста.

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