Властям предложили повысить НДФЛ для богатых россиян до 20%
В России могут ввести повышенный налог на доходы физических лиц для граждан с доходом в размере от 5 млн рублей в год и более. НДФЛ для них предлагается установить в размере 20% вместо действующих 13%
В России могут ввести повышенный налог на доходы физических лиц для граждан с доходом в размере от 5 млн рублей в год и более. НДФЛ для них предлагается установить в размере 20% вместо действующих 13%.
С таким предложением выступил ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьмин в ходе слушаний в Госдуму РФ на тему повышения пенсионного возраста.
«Считаю справедливым, если бремя расходов будет разделено самыми обеспеченными категориями населения за счет увеличения ставки НДФЛ до 20% с доходов свыше пяти миллионов рублей в год», - заявил профессор, слова которого приводит «Интерфакс».
Ректор подсчитал, что повышение НДФЛ для богатых граждан принесет в федеральный бюджет примерно 50 млрд рублей. «Это некий жест, который мы должны сделать по отношению к незащищенным слоям населения. Они должны видеть, что те, кому повезло, несут большую социальную нагрузку», - отметил Ярослав Кузьминов.