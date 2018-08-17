Минстрой насчитал в России 34 тысячи обманутых дольщиков
Министерство строительства и ЖКХ подсчитало общее число обманутых дольщиков. По данным ведомства, свои квартиры в строящихся домах не получили 34 тысячи человек
Фото: pravx.ru
Министерство строительства и ЖКХ подсчитало общее число обманутых дольщиков. По данным ведомства, свои квартиры в строящихся домах не получили 34 тысячи человек.
Глава министерства Владимир Якушев сообщил, что по итогам полугодия в России насчитывается 880 проблемных объектов. По ним заключено 90 617 договоров долевого участия (ДДУ).
По словам Якушева, 34 085 граждан, которые пострадали от застройщиков и внесены в федеральный реестр пострадавших, сообщает РИА Новости.
Больше всего обманутых дольщиков насчитывается в Челябинской и Свердловской областях. В этих регионах сосредоточено 83% проблемных строек.