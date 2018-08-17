Повышение НДС до 20% приведет к неконтролируемому росту тарифов на услуги ЖКХ
Российские граждане могут столкнуться с неконтролируемым ростом тарифов на услуги ЖКХ в связи с повышением НДС с 18% до 20%. Об этом сообщили в Российском союзе промышленников и предпринимателей
Российские граждане могут столкнуться с неконтролируемым ростом тарифов на услуги ЖКХ в связи с повышением НДС с 18% до 20%. Об этом сообщили в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).
В РСПП в этой связи предложили внести ряд изменений в законодательство в сфере ЖКХ для предотвращения неконтролируемого роста тарифов для населения.
Глава организации Александр Шохин с письме на имя премьер-министра Дмитрия Медведева отметил, что действующее законодательство предусматривает запрет на повышение тарифов с 1 января. Тарифы можно индексировать только с 1 июля и на уровень инфляции, прогнозируемой ЦБ.
По мнению Шохина, данная коллизия в законодательстве приводит к тому, что все организации, оказывающие услуги населению, должны уплатить повышенную ставку НДС, при этом не имея возможности включить эту ставку в расчеты с потребителями. Кроме того, управляющие компании будут рассчитываться с ресурсоснабжающими компаниями с учетом новой ставки НДС, что может привести к их банкротству.
Убытки в дальнейшем будут учтены при индексации коммунальных тарифов, то есть те вырастут не только на объем роста НДС, но и на размер компенсации расходов. В этой ситуации уже возникнут проблемы с оплатой услуги ЖКХ у населения.