Турция в ответ на санкции объявила США торговую войну
Турция объявила Америке торговую войну в ответ на введение санкций против страны. Первым делом Анкара резко увеличила размер пошлин на ввоз американских товаров
Турция объявила Америке торговую войну в ответ на введение санкций против страны. Первым делом Анкара резко увеличила размер пошлин на ввоз американских товаров.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому пошлины на легковые автомобили выросли на 120%, на алкоголь - на 140%, на сигареты - на 60%, а на косметику - на 60%.
1 августа 2018 года власти США ввели санкции против двух турецких министерств иностранных дел и юстиции после того, как Анкара отказалась освободить американского пастора Эндрю Брансона. Турецкое правительство подозревает его в шпионаже и связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого турецкие спецслужбы считает террористом.
Позднее глава Белого дома Дональд Трамп сообщил о планах повысить пошлины на турецкую сталь и алюминий.
После введения санкций курс турецкой лиры обвалился на 18%, а Эрдоган призвал граждан страны продавать доллары и евро, чтобы спасти национальную валюту. Граждане Турции не только стали массово избавляться от мировых валют, но и демонстративно сжигали их перед видеокамерами.