Спикер Госдумы сообщил о возможной отмене государственной пенсии
Российские власти рассматривают вопрос об отмене государственных пенсий из-за дефицита пенсионной системы. Об этом в минувшие выходные объявил председатель Госдумы Вячеслав Володин
Российские власти рассматривают вопрос об отмене государственных пенсий из-за дефицита пенсионной системы. Об этом в минувшие выходные объявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с жителями Саратова.
На встрече со спикером Госдумы одна из жительниц города сообщила, что получает очень низкую пенсию, а в случае повышения пенсионного возраста ни ее сверстники, ни их внуки до пенсии просто не доживут, сообщает портал FreeNews-Volga.
Г-н Володин сначала пошутил, что для того, чтобы дожить до пенсии гражданам нужно посещать спортивные площадки, а затем отметил, что сейчас обсуждать в первую очередь нужно повышение размера пенсий, а не прекращение трудовой деятельности.
По словам Володина, федеральный бюджет сейчас является дефицитным, поэтому власти могут рассмотреть вопрос об отмене государственных пенсий. «У нас с вами пенсионная система государственная имеет дефицит, в ней вот такая дыра, и за счет бюджета ее наполняют», - заявил спикер Госдумы.
Напомним, правительство предлагает к 2024 году повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Соответствующий законопроект уже принят в первом чтении.