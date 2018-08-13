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13 августа 00:10

Спикер Госдумы сообщил о возможной отмене государственной пенсии

Российские власти рассматривают вопрос об отмене государственных пенсий из-за дефицита пенсионной системы. Об этом в минувшие выходные объявил председатель Госдумы Вячеслав Володин

Российские власти рассматривают вопрос об отмене государственных пенсий из-за дефицита пенсионной системы. Об этом в минувшие выходные объявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с жителями Саратова.

На встрече со спикером Госдумы одна из жительниц города сообщила, что получает очень низкую пенсию, а в случае повышения пенсионного возраста ни ее сверстники, ни их внуки до пенсии просто не доживут, сообщает портал FreeNews-Volga.

Г-н Володин сначала пошутил, что для того, чтобы дожить до пенсии гражданам нужно посещать спортивные площадки, а затем отметил, что сейчас обсуждать в первую очередь нужно повышение размера пенсий, а не прекращение трудовой деятельности.

По словам Володина, федеральный бюджет сейчас является дефицитным, поэтому власти могут рассмотреть вопрос об отмене государственных пенсий. «У нас с вами пенсионная система государственная имеет дефицит, в ней вот такая дыра, и за счет бюджета ее наполняют», - заявил спикер Госдумы.

Напомним, правительство предлагает к 2024 году повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Соответствующий законопроект уже принят в первом чтении.

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