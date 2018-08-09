Биржевой курс рубля обвалился из-за планов США ввести новые санкции против России
Курсы доллара и евро резко выросли по отношению к рублю сразу после открытия торгов на Московской валютной бирже. Сейчас доллар торгуется на отметке 66,7 рубля, а евро - 77,3 рубля
Курсы доллара и евро резко выросли по отношению к рублю сразу после открытия торгов на Московской валютной бирже. Сейчас доллар торгуется на отметке 66,7 рубля, а евро - 77,3 рубля. За сутки курс национальной российской валюты обвалился почти на два рубля.
Одновременно с курсом рубля падают и котировки крупных российских банков. Так, акции Сбербанка подешевели на 4,26%, а ценные бумаги ВТБ - на 2,37%.
Индекс Мосбиржи теряет 1,4%, индекс РТС падает на 3,6%.
Очередной обвал российского рубля связывают с новостями о введении властями США «драконовских» санкций против России. Новые санкции предполагают введение запрета на операции с российским госдолгом, а также заморозку в США активов Внешэкономбанка, Сбербанка и ВТБ.
Американские сенаторы предлагают признать Россию государством, спонсирующим терроризм. Также авторы законопроекта о санкциях призывают начать поиск активов президента России Владимира Путина по всему миру.