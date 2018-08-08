Курс доллара подорожал до 64 рублей из-за новостей о новых санкциях против России
Аналитики причиной ослабления рубля называют сообщения о подготовке американскими властями законопроекта о новых санкциях против России
В среду, 8 августа, в ходе торгов на Московской валютной бирже курс доллара превысил отметку в 64 рубля. Аналитики причиной ослабления рубля называют сообщения о подготовке американскими властями законопроекта о новых санкциях против России.
В ходе торгов американский доллар вырос на 65 копеек и достиг отметки в 64,13 рубля. Курс евро поднялся на 73 копейки и достиг отметки 74,37 рубля.
Официальный курс доллара на завтра, установленный Центробанком РФ, составил 63,59 рубля, а курс евро - 73, 82 рубля.