Меню
Экономика
Как не попасть на счетчик
Экономика
08 августа 14:34

Курс доллара подорожал до 64 рублей из-за новостей о новых санкциях против России

Аналитики причиной ослабления рубля называют сообщения о подготовке американскими властями законопроекта о новых санкциях против России

В среду, 8 августа, в ходе торгов на Московской валютной бирже курс доллара превысил отметку в 64 рубля. Аналитики причиной ослабления рубля называют сообщения о подготовке американскими властями законопроекта о новых санкциях против России.

В ходе торгов американский доллар вырос на 65 копеек и достиг отметки в 64,13 рубля. Курс евро поднялся на 73 копейки и достиг отметки  74,37 рубля.

Официальный курс доллара на завтра, установленный Центробанком РФ, составил 63,59 рубля, а курс евро - 73, 82 рубля.

Материалы по теме
Курс российского рубля может упасть на 15% из-за новых санкций
Президент США одним своим твитом обвалил курс рубля
Аналитики предсказали очередной обвал рубля до конца этого года
Сейчас на главной
Безопасный регион
Самара хотела заработать – теперь ищет, на ком сэкономить
В Самарской области давно разрабатывается стратегия развития региона, в которой участвуют представили всех органов власти, региональные и федеральные эксперты, общественники, предприниматели.
Горячие новости
Лоукостер «Победа» введет плату за регистрацию на свои заграничные рейсы
Российский лоукостер «Победа» в октябре введет плату за регистрацию на свои международные рейсы. Платить за регистрацию в заграничных аэропортах придется по 25 евро за одного человека
Горячие новости
Власти США могут признать Россию страной, спонсирующей терроризм
Власти США рассмотрят вопрос о признании Российской Федерации государством, которое спонсирует терроризм. Соответствующий законопроект уже подготовили сенаторы
ФСИН
Республика ФСИН
Директор Федеральной службы исполнения наказаний России Геннадий Корниенко в свете последних событий с пытками в ярославской колонии публично попросил прощения за всех «злодеев» в форме его ведомства. И пообещал дать оценку тому, что случилось, чтобы оно-де больше не повторилось.
Горячие новости
Власти США не исключили введения санкций против Владимира Евтушенкова
Власти США могут внести в санкционный список основного владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова. На фоне этих слухов акции компании подешевели на торгах
Горячие новости
В ЦИК поступили три заявки на проведение референдума о повышении пенсионного возраста
Центральная избирательная комиссия рассмотрит несколько заявок на проведение референдума по вопросу повышения пенсионного возраста. Заявки подали партия КПРФ, кандидат в мэры Москвы и жители Подмосковья
Горячие новости
Алексей Навальный назначил акцию протеста против пенсионного маневра на единый день голосования
Оппозиционер Алексей Навальный анонсировал всероссийскую акцию протеста против планов правительства повысить пенсионный возраст. Митинг назначен на 9 сентября текущего года
Горячие новости
Лоукостер «Победа» проиграл судебный спор по поводу бесплатной ручной клади
Верховный суд России разрешил авиапассажирам бесплатно провозить в ручной клади дамские сумочки, рюкзаки, костюм в портпледе и т.д. Такое решение было принято в ходе рассмотрения иска лоукостера «Победа»
туризм
Осторожно, Тунис! Грязь и хамство – как визитная карточка страны
Интернет пестрит предложениями туроператоров – и пляжи североафриканской страны занимают там не последнее место. Однако, за «сочной» рекламой не разглядишь ни опасностей пребывания в Тунисе, ни его убогого сервиса, ни тонн мусора под ногами…
Горячие новости
Странам ЕС рекомендовали сократить выдачу паспортов россиянам в обмен на инвестиции
Еврокомиссия призвала руководство стран, входящих в ЕС, сократить объемы выдачи гражданам России и стран СНГ паспортов и видов на жительство в обмен на инвестиции
Горячие новости
Сотовые операторы под давлением ФАС отменяют плату за входящие звонки в поездках по России
Крупнейшие российские сотовые операторы МТС, «Мегафон» и «Вымпелком» («Билайн») отменят плату за входящие звонки во время поездок абонентов по России
Горячие новости
От «двушечки» до прощения
В Русской православной церкви призвали правоохранительные органы прекратить возбуждение уголовных дел по факту оскорбления чувств верующих. Зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что конфликтующие стороны должны решать такие дела миром, а не в суде
Горячие новости
​Архангельская прокуратура нашла нарушения в литературном мастер-классе для детей
Прокуратура Архангельской области провела проверку развлекательного мастер-класса «Характер и Я», который организовали в музыкальном колледже
Горячие новости
Власти Петербурга решили построить на Канонерском острове храм вместо поликлиники
Власти Санкт-Петербурга решили отдать под строительство православного храма участок парка на Канонерском острове. Местные жители выступают против планов чиновников
Горячие новости
Правоохранительные органы задержали руководство букмекерской конторы «Росбет»
Правоохранительные органы задержали руководителей и несколько сотрудников букмекерской конторы «Росбет» по подозрению в незаконной игорной деятельности
правосудие
Мать «басманного правосудия» или судья особого назначения
В далеком 88-м, нынешний председатель Мосгорсуда Ольга Егорова переступила порог Московского городского суда в качестве простой судьи. На исходе прошлого века ее карьера резко метнулась вверх и началась эпоха «железной леди» Егоровой
Горячие новости
Минэкономразвития предложило повысить стоимость услуг ЖКХ из-за роста НДС
В министерстве сообщили, что в связи с повышением НДС с начала 2019 года повышается риск возникновения выпадающих доходов у ресурсоснабжающих организаций
Горячие новости
Перевод чиновников на смартфоны с отечественной ОС обойдется в 160 млрд рублей
Российские власти решили перевести всех чиновников и государственных служащих на смартфоны с отечественной операционной системой Sailfish. Данная затея обойдется в 160 млрд рублей