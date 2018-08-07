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07 августа 11:58

Сотовые операторы под давлением ФАС отменяют плату за входящие звонки в поездках по России

Крупнейшие российские сотовые операторы МТС, «Мегафон» и «Вымпелком» («Билайн») отменят плату за входящие звонки во время поездок абонентов по России

Фото: turako.ru

Крупнейшие российские сотовые операторы МТС, «Мегафон» и «Вымпелком» («Билайн») отменят плату за входящие звонки во время поездок абонентов по России. Соответствующее решение операторы «большой тройки» приняли под давлением Антимонопольной службы, которая давно требует отмены внутрироссийского роуминга.

«Вымпелком» отменит плату за входящие звонки с 20 августа. В компании напомнили, что с апреля этого года исходящие звонки, sms и интернет-трафик тарифицируются по ценам домашнего региона.

«Мегафон» отменяет плату за входящие звонки во внутрироссийском роуминге с 1 сентября.

В МТС не назвали точной даты полной отмены роуминга внутри страны, но заверили, что это произойдет в ближайшее время.

Напомним, ФАС требовала от МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2 изменить необоснованно высокие тарифы при поездках по России до 15 декабря 2017 года.

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