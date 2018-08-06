Минэкономразвития предложило повысить стоимость услуг ЖКХ из-за роста НДС
В министерстве сообщили, что в связи с повышением НДС с начала 2019 года повышается риск возникновения выпадающих доходов у ресурсоснабжающих организаций
Минэкономразвития РФ выступил за повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в связи с увеличением НДС с 18% до 20%.
В министерстве сообщили, что в связи с повышением НДС с начала 2019 года повышается риск возникновения выпадающих доходов у ресурсоснабжающих организаций. Последним могут грозить финансовые трудности. В этой связи ведомство предлагает предусмотреть указанные риски в коммунальных тарифах, сообщают «Известия».
Ассоциация «ЖКХ и городская среда» в свою очередь обратилась в Минстрой с предложением повысить коммунальные тарифы с 2019 года. По предварительным подсчетам управляющих компаний, в 2019 году их убытки могут составить 100 млрд рублей, а их долги вырастут до 1,5 трлн рублей.
Отметим, что повысить цены на товары и услуги в связи с увеличением НДС до 20% планируют около 80% российских предприятий.