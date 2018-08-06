Меню
Экономика
Летать за границу становится дешевле
Экономика
06 августа 07:13

Стоимость строительства наземного метро в Москве выросла в три раза

Ранее Олег Белозеров и Сергей Собянин называли стоимость только первого этапа реализации проекта по строительству наземного метро. Стоимость первого этапа оценивалась в 40 млрд рублей

Фото: nsk-dek.ru

Стоимость строительства так называемого наземного метро (московские центральные диаметры) выросла до 155 млрд рублей. Об этом президенту Владимиру Путину сообщили глава «Российских железных дорог» Олег Белозеров и мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее Олег Белозеров и Сергей Собянин называли стоимость только первого этапа реализации проекта по строительству наземного метро. Стоимость первого этапа оценивалась в 40 млрд рублей.

Суть проекта состоит в организации сквозных железнодорожных маршрутов из разных точек Московской области. Мэрия Москвы и РЖД планируют финансировать этот проект пополам, сообщает РБК.

Изначально московские власти говорили, что реализация проекта не потребует больших капитальных вложений. Однако теперь речь идет о 155 млрд рублей, которые необходимы для создания наземного метро.

Столичные власти планируют построить 17 диаметральных линий, например, Одинцово — Лобня, Нахабино — Подольск, Зеленоград — Раменское, Пушкино — Подольск.

Материалы по теме
Минтранс предложил оснастить кондиционерами и системами отопления весь транспорт в стране
Московские власти продлят выделенные полосы для общественного транспорта в Подмосковье
Жители Белгорода перекрыли трассу в знак протеста против сокращения числа автобусов
Сейчас на главной
Авторская колонка
Воробьевы боты, или Дизлайк от губернатора
4 августа 2018 года граждане двух сравнительно небольших городков Подмосковья вышли на протестные мероприятия. В Волоколамске митинговали на Революционной площади стоя в согласованном пикете не менее 500 человек, а в Зарайске люди, вместо запрещенного митинга, провели собрание не меньшей численностью.
Дижур Николай
Горячие новости
Герой боевиков на службе МВД
В заявлении МВД говорится, что назначение Стивена Сигала на должность спецпредставителя по гуманитарным вопросам будет содействовать развитию отношений между Россией и США
Горячие новости
В трех российских регионах временно запретили аборты
Власти трех российских регионов ввели временный запрет на аборты. Такие решения приняты в Приморском крае, республике Якутия и Рязанской области
Горячие новости
В Красноярском крае разбился вертолет UTair. Погибли 18 человек
В Красноярском крае потерпел крушение пассажирский вертолет Ми-8 авиакомпании UTair. По предварительным данным, вертолет в воздухе столкнулся с грузом другого вертолета
Горячие новости
Часы патриарха - не повод для шуток
Правоохранительные органы Барнаула возбудили еще одно уголовное дело в отношении местного жителя из-за картинок в соцсети «ВКонтакте». Поводом для возбуждения дела стала сохраненная картинка с шуткой
Авторская колонка
20.2., или Издевательство над правом
Избирательная кампания по выборам губернатора Московской области должна пройти ровно, организованно, тихо, спокойно, демонстрируя Кремлю безальтернативность выбора и абсолютную управляемость территорией. Вот оперативная сводка новостей за сегодняшний день.
Дижур Николай
МЧС
Гори, страна огромная…
Простые кемеровские пожарные по-прежнему сидят в СИЗО, как одни из главных подозреваемых в гибели людей в ТЦ «Зимняя вишня», прежний министр Пучков, готовится стать сенатором от Приморья, чтобы работать в комитете по обороне и безопасности. А масштабные, размером с пол-Европы пожары, так никуда и не делись
Горячие новости
Главный нарколог России посоветовал россиянам в жару разбавлять вино водой
В Министерстве здравоохранения России рассказали гражданам, какое вино можно пить в условиях жары. Лучше всего подойдет белое вино, но разбавленное водой
Горячие новости
​«Бьют жестко дубинками, кулаками, ногами»
​Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, осужденный за взятку, рассказал о пытках в колонии. По его словам, издевательства над арестантами практикуют во всех лагерях и СИЗО Ярославской области
Горячие новости
Всеобъемлющие санкции
Документ предполагает введение санкций в отношении действующих в киберпространстве лиц, энергетического и финансового секторов России, «олигархов и государственных предприятий»
Горячие новости
Чтобы избиратели не промахнулись
Избирательная комиссия Новосибирской области разместила заявку на покупку 609 луп. Лупы планируется использоваться для проведения досрочных выборов губернатора области
Горячие новости
«Врут в каждом слове»
В статье «Комсомольской правды» были опубликованы «уникальные» фотографии лидера российской оппозиции, на которых он «вкушает плоды американской демократии на полную катушку»
Горячие новости
Государственные деньги не жалко
Пенсионный фонд России, который на фоне планов властей повысить пенсионный возраст предложили упразднить за неэффективность, решил потратить 250 млн рублей на рекламно-пропагандистские услуги
пенсии
Пенсия в особо крупном размере
Выбираясь в Госдуму, депутаты всегда думают не только о дне сегодняшнем – но и завтрашнем. Причем, о своем собственном. Об этом говорят простые цифры - в 2017 году зарплата депутата без дополнительных премиальных и надбавок составила 360 000 рублей. Заработок председателя комитета Госдумы – 500 000 рублей
Горячие новости
Курс российского рубля может упасть на 15% из-за новых санкций
Российскому рублю предсказали очередной обвал в случае, власти власти США введут санкции против государственного долга РФ. По предварительным оценкам, курс рубля может обвалиться на 15%
Горячие новости
Минтранс рекомендовал властям регионов развивать велосипедную инфраструктуру
Властям российских регионов рекомендовали развивать велодорожную сеть. Минтранс разослал в регионы рекомендации по организации инфраструктуры для велосипедистов
Авторская колонка
Кто из них врет, губернатор Воробьев или министр Коган?
Ложь во благо, преднамеренная, или во спасение стала фирменным стилемподачи информации чиновниками правительства Московской области в последние годы управления регионом, Андреем Воробьевым
Дижур Николай
Горячие новости
Российский суд впервые оправдал призывника за неявку к месту службы
Российский суд впервые вынес оправдательный приговор призывнику за неявку к месту службы. Молодой человек выбрал альтернативную гражданскую службу, однако к месту ее прохождения не явился