Минтруд предложил вывести самозанятых граждан из-под действия Трудового кодекса
Российские власти предложили еще одну меру по выводу из тени самозанятых граждан. В Минтруде считают необходимым вывести самозанятых из сферы действия трудового законодательства
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Российские власти предложили еще одну меру по выводу из тени самозанятых граждан. В Минтруде считают необходимым вывести самозанятых из сферы действия трудового законодательства.
В ведомстве отметили, что самозанятые граждане осуществляют свою деятельность без оформления трудовых отношений, и соответственно контроля за соблюдением их прав нет. Таким образом работодатель не может нести обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ.
Данная мера коснется только самозанятых граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, сообщает «КоммерсантЪ».
Ранее российские власти уже предлагали вывести самозанятых граждан, которые не платят налоги со своего дохода, из программы обязательного медицинского страхования.