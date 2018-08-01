Власти продлили действие программы льготного автокредитования до 2020 года
Правительство России продлило срок действия программы льготного автомобильного кредитования до 2020 года. На реализацию данной программы выделено 15 млрд рублей
Правительство России продлило срок действия программы льготного автомобильного кредитования до 2020 года. На реализацию данной программы выделено 15 млрд рублей. До конца текущего года в рамках программы планируется продать 45 тысяч автомобилей.
Отдельно для жителей регионов Дальнего Востока правительство увеличило размер скидки на выплату первого взноса по кредиту до 25%. Размер прежней скидки составлял 10%, сообщает «КоммерсантЪ».
Программы автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» были запущены в 2015 году. В рамках программ банки предоставляют скидку на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% от стоимости автомобиля. Выпадающий доход банкам компенсируется из федерального бюджета.
При этом программа льготного автокредитования на 2018 год была приостановлена, а представители Ассоциации российских банков (АРБ) обратилась в Минпромторг с жалобой на то, что банки-участники программы не могут получить компенсацию своих выпадающих доходов.