Евросоюз ввел санкции против строителей Крымского моста
В санкционный список ЕС добавили структуры одного из друзей российского президента Аркадия Ротенберга - «Стройгазмонтаж» и «Мостотрест». Первая фирма выступала генподрядчиком строительства
Власти Евросоюза 31 июля ввели санкции в отношении компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста через Керченский пролив.
В санкционный список ЕС добавили структуры одного из друзей российского президента Аркадия Ротенберга - «Стройгазмонтаж» и «Мостотрест». Первая фирма выступала генподрядчиком строительства Крымского моста, а вторая – основным субподрядчиком.
Отметим, что «Стройгазмонтаж» и «Мостотрест» уже входят в американский санкционный список.
ЕС также ввел санкции против АО «Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург» (проектировщик Крымского моста), АО «Судостроительный завод "Залив" (строительство железнодорожных конструкций для подходов к мосту), ООО «Стройгазмонтаж – Мост» (осуществляет управление проектом строительства моста) и АО «ВАД» (строительство дороги и автоподходов к мосту), сообщают «Ведомости».
В ЕС строительство моста через Керченский пролив назвали действием, подрывающим территориальную целостность и суверенитет Украины.