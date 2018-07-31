Причиной майского роста цен на бензин назвали перестановки в правительстве
Одной из причин роста цен на бензин и дизельное топливо стали майские перестановки в российском правительстве. Такое мнение высказал бывший вице-премьер Аркадий Дворкович
Одной из причин роста цен на бензин и дизельное топливо стали майские перестановки в российском правительстве. Такое мнение высказал бывший вице-премьер Аркадий Дворкович.
По словам Дворковича, нефтяные компании воспользовались сменой министров и подняли цены на топливо.
«То, что произошло на бензиновом рынке, скорее вопрос пересменки в правительстве и отсутствия должного ежедневного управления этой сложной системой сдержек и противовесов в период этой пересменки», — заявил бывший правительственный чиновник в беседе с РБК.
Напомним, стремительный рост цен на бензин был зафиксирован в конце мая-начале июня. Нефтяным компаниям было выгоднее направлять топливо на экспорт, что привело к дефициту на внутреннем рынке. Правительство в итоге снизило акцизы на топливо и взамен попросило нефтяников остановить рост цен на бензин.