Треть российских компаний не собирается нанимать на работу граждан предпенсионного возраста
32% работодателей готовы нанимать «предпенсионеров» только в случае, если у них высокая квалификация. Еще 29% согласны брать пожилых сотрудников на рядовые должности
Почти треть российских компаний не хочет нанимать на работу сотрудников предпенсионного возраста. Об этом говорится в исследовании Института Адизеса.
32% работодателей готовы нанимать «предпенсионеров» только лишь в том случае, если у них высокая квалификация. Еще 29% предприятий согласны брать пожилых сотрудников на рядовые должности.
Опрос показал, что только 7% компаний готовы нанимать работников вне зависимости от их возраста.
Напомним, ранее российские власти в связи с планами повысить пенсионный возраст рассматривают вопрос о введении уголовной ответственности для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста.
Предложение Минтруда предполагает проведение регулярных проверок на предмет нарушения трудового законодательства.