С прилавков магазинов начнут массово исчезать продукты из-за новых санитарных требований
О массовом изъятии продуктов питания из торговых сетей члену коллегии ЕЭК Валерию Корешкову сообщили представители Союзмолока, Ассоциации компаний розничной торговли
Прилавки российских магазинов могут оказаться пустыми из-за новых требований по уровню антибиотиков в животноводческих товарах. В случае несоответствия тех или иных товаров новым требованиям их будут изымать из магазинов, сообщили производители.
О массовом изъятии продуктов питания из торговых сетей члену коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Валерию Корешкову сообщили представители Союзмолока, Ассоциации компаний розничной торговли и Национальной мясной ассоциации, сообщают «Ведомости».
Требования ЕЭК, касающиеся максимально допустимых уровней лекарств в непереработанной продукции животного происхождения, вступают в силу 14 августа 2018 года. В списке указаны более 70 веществ и их допустимые уровни содержания в мясе, молоке, яйцах и т.д.
Для выполнения новых требований потребуется вводить новые дорогостоящие методы контроля, а производителям потребуется закупить оборудование и потратить деньги на обучение сотрудников.