Президент США одним своим твитом обвалил курс рубля
Президент США Дональд Трамп одним своим постом в Twitter обвалил курс российского рубля. Глава Белого дома написал, что Россия пытается вмешаться в грядущие промежуточные американские выборы
Президент США Дональд Трамп одним своим постом в Twitter обвалил курс российского рубля. Глава Белого дома написал, что Россия пытается вмешаться в грядущие промежуточные американские выборы.
Твит Дональда Трампа обвалил курс российского рубля по отношению к доллару почти на рубль. Так, к 19:50 по московскому времени за один американский доллар давали 63,5 рубля вместо прежних 62,6 рубля. Курс евро резко вырос с 73,2 до 74,1 рубля.
Дональд Трамп выразил беспокойство по поводу того, что Россия предпримет все усилия, чтобы повлиять на предстоящие выборы в США.
Напомним, Россию также обвиняют во вмешательстве в выборы президента США 2016 года. Президент Владимир Путин неоднократно называл данные обвинения абсурдом.