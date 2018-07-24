Депутаты от «Единой России» приняли законопроект о повышении НДС до 20%
Депутаты Госдумы во вторник, 24 июля, большинством голосов приняли в окончательном чтении законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 18 до 20 процентов
Депутаты Госдумы во вторник, 24 июля, большинством голосов приняли в окончательном чтении законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 18 до 20 процентов.
Законопроект о повышении пенсионного возраста был внесен правительством. За документ проголосовали депутаты фракции «Единая Россия», обладающие большинством голосов. Депутаты от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» проголосовали против, сообщают «Ведомости».
НДС повысят с 1 января 2019 года. По мнению финансовых аналитиков, это решение приведет к росту цен, так как предприниматели постараются переложить увеличившуюся нагрузку на потребителей.