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24 июля 05:34

Популярный интернет-магазин «Плеер.ру» приостановил работу из-за претензий налоговой службы

Крупный интернет-магазин «Плеер.ру» приостановил свою работу. Об этом сообщается на сайте магазина. Закрытие магазина может быть связано с претензиями властей к компании из-за налоговых нарушений

Фото: ocenivay.com

Крупный интернет-магазин «Плеер.ру» приостановил свою работу. Об этом сообщается на сайте магазина. Закрытие магазина может быть связано с претензиями властей к компании из-за налоговых нарушений.

«В данный момент магазин не работает, просим оставлять свой контактный телефон здесь, как только магазин заработает, мы вам перезвоним», – сообщается в официальном заявлении «Плеер.ру».

Агентство ТАСС в свою очередь сообщает, что в офисе интернет-магазина были проведены обыски. Силовики изъяли документы на товар и электронику.

Проблемы интернет-магазина могут быть связаны с налоговыми нарушениями. В Федеральной налоговой службе сообщили, что в ходе проведенной проверки выяснилось, что магазин не применяет онлайн-ККТ (контрольно-кассовая техника). Полученная выручка в налоговой отчетности не фиксировалась, а налоги с такой выручки не уплачивались.

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