ЦБ сообщил о выявленных подделках новых купюр номиналом в 2000 рублей
Центробанк России сообщил о выявленных случаях подделки новых банкнот номиналом 2 тысячи рублей. Поддельные купюры номиналом 200 рублей пока не обнаружены
Центробанк России сообщил о выявленных случаях подделки новых банкнот номиналом 2 тысячи рублей. Пока было обнаружено 16 поддельных купюр. Поддельные купюры номиналом 200 рублей пока не обнаружены.
В ЦБ сообщили, что с начала 2018 года число купюр номиналом 2000 и 200 рублей в обращении выросло в 10 раз. Доля двухтысячных купюр составляет 3% от общей суммы банкнот в обращении и 2% от общего количества, а 200-рублевых - 2% от общего количества.
Напомним, новые купюры поступили в обращение в октябре 2017 года. При этом многие россияне жаловались, что в магазинах не хотят принимать новые деньги, так как опасаются подделок. Тогда Центробанк и Роспотребнадзор пригрозили магазинам штрафами за отказ принимать у населения новые купюры.
Сейчас наиболее часто подделываемой банкнотой в России является купюра номиналом в 5 тысяч рублей. На втором месте - купюра номиналом в 1 тысячу рублей.