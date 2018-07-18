Аналитики предсказали очередной обвал рубля до конца этого года
Экономисты Райффайзенбанка предсказали очередной обвал российского рубля. На ослабление национальной валюты повлияют принятые Госдумой РФ поправки, смягчающие валютный контроль
Экономисты Райффайзенбанка предсказали очередной обвал российского рубля. На ослабление национальной валюты повлияют принятые Госдумой РФ поправки, смягчающие валютный контроль.
В докладе банка говорится, что ослабление валютного контроля в отношении российских компаний из санкционного списка США ускорит отток капитала из страны и рост дефицита валютной ликвидности на внутреннем рынке. Это в свою очередь станет причиной обвала российского рубля, сообщает РБК.
Аналитики Райффайзенбанка считают, что доллар подорожает до 70 рублей до конца текущего года.
Напомним, Госдума РФ внесла поправки в закон о валютном регулировании, которые предполагают смягчение валютного контроля в отношении компаний-экспортеров, находящихся под санкциями, 12 июля.