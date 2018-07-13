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Экономика
13 июля 00:03

Пожилые россияне после повышения пенсионного возраста займут рабочие места мигрантов

Правительство ради трудоустройства пожилых россиян после повышения пенсионного возраста рассмотрит вопрос о сокращении рабочих мест для мигрантов

Фото: zabaykalsk-obl.beta.mtk.ru

Правительство ради трудоустройства пожилых россиян после повышения пенсионного возраста рассмотрит вопрос о сокращении рабочих мест для мигрантов. Об этом сообщили в Министерстве труда.

Заместитель руководителя ведомства Андрей Пудов сообщил, что миграционная политика может быть скорректирована так, чтобы приток гастарбайтеров после повышения пенсионного возраста не мешал пожилым россиянам трудоустроиться.

В Министерстве труда также пообещали бороться с дискриминацией по возрасту на отечественных предприятиях.  

Андрей ​Пудов в очередной раз напомнил, что без повышения пенсионного возраста государство не сможет обеспечить обгоняющий инфляцию рост пенсий. «Если ничего не делать, в лучшем случае размер пенсии будет индексироваться по инфляции», - заявил чиновник, слова которого приводит «Интерфакс».

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