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Экономика
11 июля 12:33

Российские туристы отказываются платить курортный сбор. В основном это силовики и депутаты

Российские туристы не спешат платить курортный сбор, который был введен в этом году в нескольких регионах. Например, в Ставропольском крае «налог на туриста» отказались платить 3% граждан

Фото: proturizm.club

Российские туристы не спешат платить курортный сбор, который был введен в этом году в нескольких регионах. Например, в Ставропольском крае «налог на туриста» отказались платить 3% граждан. В отношении некоторых неплательщиков были составлены административные протоколы.

В период с мая по июнь курорты Ставропольского края посетили 85 тысяч человек. По данным регионального министерства туризма, курортный сбор в размере 50 рублей с человека в сутки заплатили 72,8 тысячи отдыхающих. 9,7 тысяч туристов оказались льготниками, а значит были освобождены от уплаты сбора. Остальные 2,5 тысяч человек, посетивших Ставрополье, отказались платить новый налог. Административные протоколы о неуплате курортного сбора были составлены примерно в 100 случаях (штраф от 500 до 2 тысяч рублей – ред.).

Ставропольские чиновники отметили, что курортных сбор чаще всего отказывались платить льготники, но без подтверждающих льготы документов, а также «люди в погонах, судьи, прокуроры, депутаты», поскольку их не могут привлечь к административной ответственности.

За счет курортного сбора бюджет Ставрополья получил дополнительно 37,6 млн рублей. В среднем один турист заплатил чуть более 500 рублей.

До конца 2018 года ставропольские власти рассчитывают собрать с туристов 181,6 млн рублей. Чиновники заверили, что эти деньги будут направлены на развитие курортной инфраструктуры, сообщает РБК.

Напомним, что курортный сбор также действует в Краснодарском крае, Алтайском крае в Крыму. При этом власти Кубани отложили сбор туристического налога до окончания Чемпионата мира по футболу-2018, а в Крыму – до начала следующего сезона летних отпусков.

Власти Алтайского края рассказали, что отдыхающие в целом относятся с пониманием к курортному сбору. Например, на курорте Белокуриха было зафиксировано лишь несколько случаев отказа заплатить «налог на туриста»,

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