Российские туристы отказываются платить курортный сбор. В основном это силовики и депутаты
Российские туристы не спешат платить курортный сбор, который был введен в этом году в нескольких регионах. Например, в Ставропольском крае «налог на туриста» отказались платить 3% граждан
Российские туристы не спешат платить курортный сбор, который был введен в этом году в нескольких регионах. Например, в Ставропольском крае «налог на туриста» отказались платить 3% граждан. В отношении некоторых неплательщиков были составлены административные протоколы.
В период с мая по июнь курорты Ставропольского края посетили 85 тысяч человек. По данным регионального министерства туризма, курортный сбор в размере 50 рублей с человека в сутки заплатили 72,8 тысячи отдыхающих. 9,7 тысяч туристов оказались льготниками, а значит были освобождены от уплаты сбора. Остальные 2,5 тысяч человек, посетивших Ставрополье, отказались платить новый налог. Административные протоколы о неуплате курортного сбора были составлены примерно в 100 случаях (штраф от 500 до 2 тысяч рублей – ред.).
Ставропольские чиновники отметили, что курортных сбор чаще всего отказывались платить льготники, но без подтверждающих льготы документов, а также «люди в погонах, судьи, прокуроры, депутаты», поскольку их не могут привлечь к административной ответственности.
За счет курортного сбора бюджет Ставрополья получил дополнительно 37,6 млн рублей. В среднем один турист заплатил чуть более 500 рублей.
До конца 2018 года ставропольские власти рассчитывают собрать с туристов 181,6 млн рублей. Чиновники заверили, что эти деньги будут направлены на развитие курортной инфраструктуры, сообщает РБК.
Напомним, что курортный сбор также действует в Краснодарском крае, Алтайском крае в Крыму. При этом власти Кубани отложили сбор туристического налога до окончания Чемпионата мира по футболу-2018, а в Крыму – до начала следующего сезона летних отпусков.
Власти Алтайского края рассказали, что отдыхающие в целом относятся с пониманием к курортному сбору. Например, на курорте Белокуриха было зафиксировано лишь несколько случаев отказа заплатить «налог на туриста»,