ЦБ ужесточит правила выдачи потребительских кредитов из-за высокой закредитованности граждан
В частности, регулятор намерен увеличить для банков коэффициенты риска по потребкредитам, выданным после 1 сентября 2018 года. Эта мера должна помочь в борьбе с закредитованностью населения
Центробанк РФ планирует принять меры по ужесточению порядка выдачи потребительских кредитов. В частности, регулятор намерен увеличить для банков коэффициенты риска по потребкредитам, выданным после 1 сентября 2018 года. Эта мера, по данным ЦБ, должна помочь в борьбе с закредитованностью населения.
Финансовый регулятор пересмотрит шкалу коэффициентов риска по потребительским кредитам в зависимости от значений полной стоимости кредита (ПСК), что позволит ограничить рост необеспеченного потребительского кредитования, сообщает РБК.
Банки должны будут создавать под выдачу потребительских кредитов физлицам больший объем резервов с учетом возможных потерь. Например, для кредитов со значением ПСК в диапазоне 10–15% коэффициент риска должен покрывать 130% стоимости кредита, а не 100%, как сейчас.
В ЦБ считают, что повышение коэффициентов одновременно обеспечит качественный рост кредитных портфелей банков и не увеличит закредитованность населения.
В ЦБ ранее выразили обеспокоенность слишком высокими темпами роста выдачи потребительских кредитов. По состоянию на 1 июня 2018 года задолженность граждан по необеспеченным кредитам за последние 12 месяцев выросла на 15,7%.